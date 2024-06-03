Политолог Гвритишвили заявил, что принятие закона об иноагентах отсрочит членство Грузии в ЕС

После того, как Грузия приняла закон об иностранных агентах, ее будущее членство в Евросоюзе оказалось под вопросом и, скорее всего, будет отложено на неопределенный срок. Таким мнением с сайтом телеканала «Звезда» поделился политолог Игорь Гвритишвили.

Он подчеркнул, что принятие этого закона было необходимо. Потому что финансирование НКО было очень туманным и было неясно, на что именно идут деньги. Закон хотели принять еще в прошлом году, но Запад активно давил на грузинские власти. Теперь же, когда документ вступил в силу, политическая роль Грузии изменится.

«Когда вступит в ЕС Грузия и нужно ли это ей — другой вопрос. Главное для Евросоюза, чтобы Грузия была привязана к западному сообществу», — отметил политолог.

Он добавил, что Запад всеми силами постарается сохранить свое влияние в Грузии.

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