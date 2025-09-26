Политолог Олег Гущин в интервью Life.ru выразил мнение, что президент США Дональд Трамп попытается убедить Турцию вновь подчиниться интересам Вашингтона, пообещав разрешить поставки боевых самолетов F-35. По мнению эксперта, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ищет подтверждение статуса Турции как великой державы и хочет утвердить ее роль на мировой арене.

Трамп, по оценкам Гущина, действует нестандартно и решительно, стараясь подтвердить свое личное влияние на мировые процессы. Такое поведение напоминает экстравагантный стиль ушедшего из жизни депутата Государственной Думы России Владимира Жириновского, известного яркими и провокационными высказываниями.

Турция, как и США, участвует в альянсе НАТО, однако самостоятельно принимает решения, основанные на собственных интересах. Это создает сложную динамику взаимоотношений между двумя странами, так как каждое государство отстаивает собственные приоритеты и амбиции. Трамп надеется, что угроза исключения из программы закупок F-35 сможет заставить Эрдогана согласиться с требованиями США и занять более послушную позицию.