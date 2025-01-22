Политолог Гращенков: Австрия — идеальная страна для переговоров Путина и Трампа

Австрия могла бы стать идеальной площадкой для проведения встречи президента России Владимира Путина и нового лидера США Дональда Трампа. Таким мнением поделился политолог Илья Гращенков в разговоре с «Инфо24» .

«Австрия еще со времен Советского союза была таким государством, где советская власть часто проводила встречи», — отметил специалист.

Он добавил, что страны Южной Америки также могли бы стать удачной площадкой для переговоров. Среди них — Бразилия, Аргентина и Чили, при этом Куба и Венесуэла не подходят для встречи двух президентов. В списке подходящих мест есть и Азербайджан, подчеркнул политолог Гращенков.