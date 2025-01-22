Политолог Гращенков: Австрия — идеальная страна для переговоров Путина и Трампа

Австрия могла бы стать идеальной площадкой для проведения встречи президента России Владимира Путина и нового лидера США Дональда Трампа. Таким мнением поделился политолог Илья Гращенков в разговоре с «Инфо24».
«Австрия еще со времен Советского союза была таким государством, где советская власть часто проводила встречи», — отметил специалист.
Он добавил, что страны Южной Америки также могли бы стать удачной площадкой для переговоров. Среди них — Бразилия, Аргентина и Чили, при этом Куба и Венесуэла не подходят для встречи двух президентов. В списке подходящих мест есть и Азербайджан, подчеркнул политолог Гращенков.
Есть две новости. Адвокат семьи Тиммы рассказала о расследовании его гибели
Мастер-класс по легкой атлетике прошел для школьников в Воскресенске
Ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область оценили в 750 миллиардов рублей
Женщина разрыдалась на границе США из-за того, что ей не предоставили убежище
Войска поразили критически важные для украинского ВПК объекты
Педагогов школы «Наши традиции» в Воскресенске наградили за вклад в образование
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте