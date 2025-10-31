Политолог Годованюк заявила, что наказание короля Карла III для брата Эндрю — имиджевый ход
Политолог Кира Годованюк прокомментировала санкции британского короля Карла III против брата Эндрю. Об этом сообщил сайт «Взгляд».
По словам эксперта, таким образом монархия пыталась отделиться от ассоциации с делом Джеффри Эпштейна и сохранить репутацию семьи.
«В целом, это имиджевый ход, выгодный в первую очередь для британской монархии, для Карла III», — отметила аналитик.
Как пояснила специалист, данная мера подчеркивает значимость соблюдения моральных норм членами королевской семьи и демонстрирует последствия неправильного поведения для остальных участников династии.