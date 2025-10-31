Политолог Кира Годованюк прокомментировала санкции британского короля Карла III против брата Эндрю. Об этом сообщил сайт « Взгляд ».

По словам эксперта, таким образом монархия пыталась отделиться от ассоциации с делом Джеффри Эпштейна и сохранить репутацию семьи.

«В целом, это имиджевый ход, выгодный в первую очередь для британской монархии, для Карла III», — отметила аналитик.

Как пояснила специалист, данная мера подчеркивает значимость соблюдения моральных норм членами королевской семьи и демонстрирует последствия неправильного поведения для остальных участников династии.