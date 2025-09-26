Политолог Глазунов заявил, что Франция сегодня не является мировым игроком
Президент Франции Эммануэль Макрон не пользуется авторитетом ни внутри страны, ни на международной арене. Такое мнение выразил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в беседе с «Постньюс».
По словам эксперта, Франция в настоящее время не является значимым игроком на мировой арене, а ее влияние даже на региональном уровне минимально.
Глазунов также сообщил, что после завершения «наполеоновских войн» страна не одержала ни одной победы в военных конфликтах, что свидетельствует о ее слабости. Как отметил аналитик, после Шарля де Голля Франция сталкивается с трудностями в выборе лидеров, каждый из которых оказывается менее компетентным, чем его предшественник, добавил MK.Ru.