Президент Франции Эммануэль Макрон не пользуется авторитетом ни внутри страны, ни на международной арене. Такое мнение выразил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в беседе с « Постньюс ».

По словам эксперта, Франция в настоящее время не является значимым игроком на мировой арене, а ее влияние даже на региональном уровне минимально.

Глазунов также сообщил, что после завершения «наполеоновских войн» страна не одержала ни одной победы в военных конфликтах, что свидетельствует о ее слабости. Как отметил аналитик, после Шарля де Голля Франция сталкивается с трудностями в выборе лидеров, каждый из которых оказывается менее компетентным, чем его предшественник, добавил MK.Ru.