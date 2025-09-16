Авиаудары Израиля по сектору Газа привели к гибели не менее 50 человек. Сотни тысяч местных жителей покинули свои жилища после того, как Израиль объявил о завершении подготовки к крупномасштабной кампании «Колесница Гидеона — 2». Ситуацию прокомментировала политолог Каринэ Геворгян, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как пояснила специалист, остановить армию Израиля способна лишь ответная военная акция.

«Страны НАТО и Запада посылают [активистку] Грету Тунберг, как выпуск пара для европейских возмущенных сообществ. Это все декоративные меры, которые не имеют никакого воздействия», — отметила аналитик.

По ее словам, изменить позицию кабинета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху могло бы влиятельное американское руководство, однако политолог указала на чрезмерную силу израильского лобби в США.