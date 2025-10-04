Политолог Мовсес Газарян в беседе со «Звездой» прокомментировал назначение Блейз Метревели на должность руководителя британской спецслужбы MI6, подчеркнув, что это решение не является данью моде или проявлением инклюзивности.

Метревели, по словам Газаряна, родилась в семье, тесно связанной с миром разведки на протяжении нескольких поколений. Ее родственники, как сообщается в зарубежных средствах массовой информации, занимались разведывательной деятельностью еще во времена Третьего рейха.

После окончания Второй мировой войны бывшие немецкие разведчики, в том числе и родственники Метревели, были использованы США в качестве агентов для выполнения задач в период холодной войны. Это подчеркивает глубину связей семьи Метревели с разведывательными структурами и подтверждает, что назначение основано на ее профессиональной компетенции и семейных традициях.