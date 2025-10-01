Политолог Гасанов заявил, что сектор Газа окончательно потеряет независимость при провале плана Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не станет игнорировать американского лидера Дональда Трампа, потому что США фактически единственный союзник страны. Поэтом в случае провала плана Трампа сектор Газа может окончательно лишиться своей независимости. Об этом заявил старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, доктор исторических наук Университета Зальцбурга Камран Гасанов в интервью сайту телеканала «Звезда» .

«Нет никакой юридической силовой гарантии, что этот план сработает. А если он не срабатывает, тогда Газа - последний бастион Палестины - теряет свою независимость», — отметил специалист.

Политолог добавил, что повлиять на вывод войск ЦАХАЛ из сектора Газа может только Дональд Трамп, однако только если он сам этого захочет.