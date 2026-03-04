Политолог Гасанов заявил, что любая угроза интересам Европы вынудит ее вмешаться в иранский конфликт

Политолог Камран Гасанов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» сообщил, что обострение ситуации в Иране затрагивает и европейские страны. Торговое сотрудничество с государствами Персидского залива, обеспечивающими нефть и газ, вынуждает ЕС занять жесткую позицию в адрес Ирана. Одновременно с этим нападения угрожают военным объектам Франции и Великобритании на Ближнем Востоке.

Эксперт отметил, что хоть формально Европа и сохраняет нейтралитет, любая угроза их интересам вынудит вмешаться в конфликт. Главной целью европейских лидеров, как и американских, остается смена политического режима в Иране, который считается источником региональных угроз и дестабилизации.

Глобально стратегия европейских держав совпадает с действиями США, хотя уровень участия значительно ниже. Вместе с тем ухудшение обстановки неизбежно повлияет на безопасность и экономику Европейского союза, сделав дальнейшее игнорирование ситуации опасным, добавил Гасанов.