Политолог Гасанов назвал США «прикрывающей стороной» для Израиля

Доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов прокомментировал военный конфликт, развернувшийся между Израилем и Ираном. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По словам аналитика, в столкновение также вовлечены и третьи силы. Он обратил внимание на Соединенные Штаты, которые выполняют роль «прикрывающей стороны» для Израиля.

«Если рассматривать более апокалиптичный сценарий — а я такие варианты обдумывал, — ситуация может выйти из-под контроля. Условно говоря, Иран вступает в открытую войну с Соединенными Штатами и странами Персидского залива», — отметил эксперт.

Политолог допустил оказание помощи Ирану от Пакистана и Китая. Если поддержка будет иметь масштабный характер, США могут перейти к прямому участию и привлечь союзников, добавил специалист.