Политолог Гайич назвал законопроект об иноагентах в Сербии рекламным планом Вучича в сторону России

Сербия не примет закон об иностранных агентах из-за того, что президент страны Александр Вучич настаивает на интеграции с Европой, а властям России посылает лишь приятные жесты. Таким мнением поделился сербский политолог Стеван Гайич в разговоре с «Национальной Службой Новостей» .

«Это только рекламный план Вучича именно в сторону России. Это привлечет внимание России, очевидно. На самом деле, думаю, что закон принят не будет», — отметил эксперт.

Гайич добавил, что сербская власть не такая стойкая, как, к примеру, грузинская, которая смогла довести эту инициативу до конца. Кроме того, население Сербии уже давно выступает против вступления в Евросоюз, однако Вучич продолжает придерживаться этой риторики, подчеркнул политолог.