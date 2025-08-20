Политолог Фельдман заверил, что страны Европы не отправят военных на Украину до конца СВО
По данным западных СМИ, ряд стран Европы выразил намерение отправить свои войска на Украину. Вероятность такого сценария оценил профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT.
По его словам, «коалиция желающих» не станет отправлять военных на территорию Украины до завершения СВО. При этом боевые действия продолжатся до момента отказа европейских стран НАТО от идеи размещения своих контингентов в стране, добавил аналитик.
«Это замкнутый круг. Москва проводит специальную военную операцию, чтобы не допустить милитаризации и оккупации соседнего государства Североатлантическим альянсом», — заявил эксперт.
Он также отметил, что Европе придется переосмыслить соответствующий подход, так как Россия не согласится на условия, включающие создание прямой угрозы.