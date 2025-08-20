По данным западных СМИ, ряд стран Европы выразил намерение отправить свои войска на Украину. Вероятность такого сценария оценил профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT .

По его словам, «коалиция желающих» не станет отправлять военных на территорию Украины до завершения СВО. При этом боевые действия продолжатся до момента отказа европейских стран НАТО от идеи размещения своих контингентов в стране, добавил аналитик.

«Это замкнутый круг. Москва проводит специальную военную операцию, чтобы не допустить милитаризации и оккупации соседнего государства Североатлантическим альянсом», — заявил эксперт.

Он также отметил, что Европе придется переосмыслить соответствующий подход, так как Россия не согласится на условия, включающие создание прямой угрозы.