Политолог Фельдман заявил, что вторжение США в Гренландию угрожает развалу НАТО

Политолог и профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в интервью RT предупредил, что возможное военное вторжение США в Гренландию способно разрушить блок НАТО и пошатнуть единство западных стран.
По мнению специалиста, информация о планируемой американской интервенции распространяется для оказания давления на Данию перед переговорами о будущем острове. Скорее всего, Вашингтон предложит передачу инфраструктуры Гренландии под контроль американских военных структур в рамках двустороннего договора.
Фельдман назвал происходящее тактикой повышения ставок в преддверии будущих дипломатических соглашений.
