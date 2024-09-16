Политолог Фельдман заявил, что Трампу нужно стремиться не просто победить на выборах, а дожить до них

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман прокомментировал сообщение о том, что подозреваемый в попытке покушения на Дональда Трампа был зациклен на конфликте на территории Украины. Об этом написал RT .

Собеседник издания считает, что атмосферу ненависти в стране создают противники Трампа — демократы.

«По всей видимости, триггером послужило заявление Трампа о том, что он желает скорейшего установления мира, а не мнимой победы Украины», — сказал он.

Трампу, на взгляд политолога, нужно стремиться не столько к победе на выборах, сколько к сохранению собственной жизни на фоне покушений.