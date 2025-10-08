Политолог Павел Фельдман, комментируя ситуацию вокруг французского президента Эммануэля Макрона, высказался о снижении уровня поддержки последнего и влиянии этого фактора на окружение главы государства. Об этом написали «Известия» .

По его мнению, Макрон фактически тянет за собой на дно группу сторонников-либералов и глобалистов, оказавшихся в затруднительном положении вместе с ним.

Фельдман подчеркнул, что небольшой круг соратников Макрона ожидает от него энергичных шагов, способных стабилизировать обстановку и справиться с текущими проблемами. Вместе с тем политолог утверждает, что французскому лидеру вряд ли придется покинуть должность досрочно, несмотря на возможное давление внутри собственной команды.

Макрон, согласно предположениям профессора, намерен оставаться на посту до завершения официального срока полномочий. Среди возможных вариантов развития событий выделяется сценарий проведения досрочных выборов в парламент. Впрочем, Фельдман допускает вероятность реализации более радикальных инициатив со стороны Макрона, направленных на укрепление собственных позиций.