Политолог Фельдман заявил: что истинные намерения Зеленского противоречат его риторике для Запада

После того, как Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, риторика Владимира Зеленского стала заметно мягче. Эти изменения прокомментировал в беседе с RT кандидат политических наук доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

По его словам, Зеленский пытается показать западным политикам, что с ним можно договариваться, потому что боится, что в противном случае его заставят сдаться.

«Однако о реальных намерениях Зеленского следует судить на основе тех заявлений, которые он делает на внутренней арене», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что, например, во время одного из своих последних выступлений в Верховной раде, которое состоялось на днях, Зеленский говорил совсем в другом ключе. В частности, он озвучил свой очередной план, в котором четко прослеживаллсь намерение продолжить противостояние.