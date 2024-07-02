Политолог Фельдман: визит премьера Венгрии Орбана в Киев связан с началом председательства страны в ЕС

Кандидат политических наук Павел Фельдман прокомментировал визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев. Об этом сообщил RT .

По мнению эксперта, поездка связана с началом председательства Венгрии в Европейском союзе.

«Она вступает в статус председательствующей страны и должна принимать на себя определенные обязательства и функции, в частности дипломатического характера», — пояснил специалист.

Он также предположил, что Орбан затронет тему мирного урегулирования ситуации на Украине. Но все же его действия вряд ли изменят положение дел, добавил политолог.