Политолог Фельдман: визит премьера Венгрии Орбана в Киев связан с началом председательства страны в ЕС

Кандидат политических наук Павел Фельдман прокомментировал визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев. Об этом сообщил RT.

По мнению эксперта, поездка связана с началом председательства Венгрии в Европейском союзе.

«Она вступает в статус председательствующей страны и должна принимать на себя определенные обязательства и функции, в частности дипломатического характера», — пояснил специалист.

Он также предположил, что Орбан затронет тему мирного урегулирования ситуации на Украине. Но все же его действия вряд ли изменят положение дел, добавил политолог.

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