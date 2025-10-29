Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подтвердил, что страна сохраняет за собой возможность ограничить транспортное сообщение с Калининградской областью, ссылаясь на обеспечение национальной безопасности. Ситуацию прокомментировал политолог Павел Фельдман, сообщил RT .

Специалист указал на желание европейской страны продать Соединенным Штатам и Евросоюзу главный экспортный товар. Речь идет о русофобии.

«Москве приходится в очередной раз напоминать о последствиях, которые неминуемо наступят в случае блокировки калининградской логистики», — отметил аналитик.

По его словам, страна также пытается оценить реакцию России и прощупать границы дозволенного. На деле Литва не обладает заявленной геополитической значимостью, добавил Фельдман.