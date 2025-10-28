Политолог Фельдман указал на желание брюссельских бюрократов избавиться от Орбана и Фицо

Глава Правительства Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо воспринимаются чиновниками Европейского союза как занозы в теле ЕС. Такое мнение высказал политолог Павел Фельдман в беседе с « Известиями ».

Специалист указал на стремление брюссельских бюрократов избавиться от политиков.

«На лидера Словакии уже было совершено покушение, а премьер-министра Венгрии попытаются устранить при помощи оказания воздействия на результаты парламентских выборов», — отметил аналитик.

Фельдман уточнил, что пока оба премьера находятся в относительной безопасности благодаря активной поддержке американского президента Дональда Трампа. Тем не менее, любое снижение популярности последнего неизбежно отразится на позициях Орбана и Фицо, считает эксперт.