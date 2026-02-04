Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте формирует иллюзии среди жителей Украины относительно возможного приема страны в альянс. Политолог Павел Фельдман в комментарии сайту RT указал на несбыточность таких планов, подчеркнув, что подобные заявления ведут к дестабилизации обстановки и затягиванию конфликта.
По мнению специалиста, позиция НАТО способствует сохранению напряженности, создавая препятствия для мирных переговоров и укрепления региональной безопасности. Такое поведение Запада осложняет перспективы реального урегулирования конфликта и вызывает сомнения в искренности альянса относительно стремлений Украины к интеграции, подчеркнул Фельдман.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте