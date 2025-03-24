Политолог Фельдман: США могут ударить по Ирану в ближайшие месяцы

Кандидат политических наук Павел Фельдман спрогнозировал рост эскалации вокруг Ирана в ближайшие месяцы. Об этом сообщили « Известия ».

По словам аналитика, Соединенные Штаты хотят не допустить превращения государства в ядерную державу, из-за чего они могут нанести удары по соответствующим объектам.

«Тегеран будет стремиться к получению всех доступных вооружений для реализации своих интересов на региональном и глобальном уровнях», — отметил эксперт.

Он также заявил, что американский лидер Дональд Трамп действительно способен принять решение о воздушной атаке на территории, где осуществляется обогащение урана.