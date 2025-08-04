Политолог Фельдман сообщил об осознанном курсе Балтии на сдерживание России

Уход премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса не приведет к смене антироссийского направления внешнеполитического курса страны. Такое мнение высказал кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT .

По его мнению, преемником Палуцкаса, замешанного в коррупционном скандале, станет другой член социал-демократической партии, обладающий аналогичными взглядами и убеждениями.

«Политический кризис в Литве завершится локальными кадровыми перестановками, которые никак не повлияют на общий правительственный курс», — отметил аналитик.

Фельдман убежден, что страны Балтии добровольно ограничили смысл своего существования задачей противодействия России, и отказаться от подобного курса они уже не способны.