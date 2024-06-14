Политолог Фельдман: соглашение между Украиной и США похоже на те, что Украина заключила с рядом европейских государств
Соглашение, подписанное накануне Украиной и США, по своему содержанию и концепции копирует те соглашения, которые Украина заключила с рядом европейских государств. Об этом RT рассказал российский политолог Павел Фельдман.
По его словам, западные страны хотят таким образом откупиться от Украины, желающей вступить в НАТО, минимальной ценой.
«Но старшие партнеры на сегодняшний момент к этому категорически не готовы и в качестве альтернативы Киеву предлагают такого рода соглашения, которые не несут в себе стопроцентных гарантий», — сказал он.
При этом научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что Запад вряд ли откажется от поддержки Украины.