Политолог Фельдман: соглашение между Украиной и США похоже на те, что Украина заключила с рядом европейских государств

Соглашение, подписанное накануне Украиной и США, по своему содержанию и концепции копирует те соглашения, которые Украина заключила с рядом европейских государств. Об этом RT рассказал российский политолог Павел Фельдман.

По его словам, западные страны хотят таким образом откупиться от Украины, желающей вступить в НАТО, минимальной ценой.

«Но старшие партнеры на сегодняшний момент к этому категорически не готовы и в качестве альтернативы Киеву предлагают такого рода соглашения, которые не несут в себе стопроцентных гарантий», — сказал он.

При этом научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что Запад вряд ли откажется от поддержки Украины.