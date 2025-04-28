Комментируя призыв лидера французской политической партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна к отставке президента Эммануэля Макрона после инцидента с президентом США Дональдом Трампом в Риме, российский политический аналитик Павел Фельдман назвал французского лидера «политическим трупом». Об этом он сообщил RT .

Он пояснил, что несмотря на формальные полномочия, срок которых заканчивается в 2027 году, авторитет Макрона существенно снизился, и его голос практически игнорируют. Фельдман подчеркивает, что Дональд Трамп и другие американские политики воспринимают Макрона исключительно как инструмент глобалистского движения, рассматривая его как политического оппонента.

Также аналитик критикует неспособность нынешнего главы Франции заручиться уважением западных партнеров и подчеркнуть важность роли Франции в международной повестке, особенно касающейся кризиса вокруг Украины.