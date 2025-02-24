Политолог Фельдман: Мерц на посту канцлера ФРГ продолжит конфронтацию с Россией

Кандидат политических наук профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в разговоре с RT высказал мнение, что реальные дела Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ будут сильно отличаться от его предвыборных заявлений.
Политолог считает, что будущий глава немецкого правительства настроен на конфронтацию с Россией.
«Современная Германия не обладает достаточными производственными мощностями, чтобы удовлетворить военные потребности киевского режима в случае прекращения американской помощи Украине», — добавил он.
Фельдман уверен, что если в правящую коалицию войдут более умеренные и осторожные политики, Мерцу придется считаться с их мнением.
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