Кандидат политических наук профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в разговоре с RT высказал мнение, что реальные дела Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ будут сильно отличаться от его предвыборных заявлений.

Политолог считает, что будущий глава немецкого правительства настроен на конфронтацию с Россией.

«Современная Германия не обладает достаточными производственными мощностями, чтобы удовлетворить военные потребности киевского режима в случае прекращения американской помощи Украине», — добавил он.

Фельдман уверен, что если в правящую коалицию войдут более умеренные и осторожные политики, Мерцу придется считаться с их мнением.