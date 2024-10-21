Политолог Федосова предсказала распад Молдавии в течение пяти лет после выборов

По ее мнению, действующий президент Майя Санду, ориентированная на Запад, имеет больше шансов на победу. Ее противник, бывший генпрокурор Александр Стояногло, вряд ли получит поддержку от России, так как у обоих кандидатов есть румынские паспорта, что ставит под сомнение их независимость.

Эксперт добавила, что даже если Стояногло выиграет, власти ЕС не позволят ему изменить курс страны. Федосова отметила, что после выборов возможны риски ухудшения ситуации в Приднестровье, однако основным представляется разлад в молдавском обществе в условиях румынизации и подавления оппозиции. Это может привести к потенциальному распаду страны в ближайшие пять лет, подытожила Федосова.