Политолог Федоров усомнился в вероятности отстранения израильтян из УЕФА

Возможность отстранения израильских клубов от турниров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) существует, однако принятие подобного решения крайне затруднительно. Об этом в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» сообщил политолог Георгий Федоров, подчеркнувший роль сильного союзника Израиля — США.

По мнению эксперта, такое решение приведет к сильнейшему международному давлению на руководство организации. Тем не менее, сам факт рассмотрения вопроса уже сигнализирует о серьезности ситуации вокруг конфликта в Израиле и Палестине.