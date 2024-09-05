Политолог Федоров назвал пиар-ходом левых партий резолюцию об импичменте Макрона

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с «Известиями» прокомментировал подписание резолюции об импичменте Эммануэля Макрона со стороны депутатов левого блока «Новый народный фронт» (NFP).

Политолог считает, что импичмент президента Франции невозможен по ряду причин, а все эти заявления выглядят, как обычный пиар-ход.

«Эта процедура не прописана во французской Конституции, плюс нужно заручиться поддержкой верхней палаты парламента, а там крайне левые представлены незначительно», — объяснил Федоров.

Ранее СМИ писали, что французская левая партия «Непокорившаяся Франция» попытается добиться отставки Макрона, если тот не предложит Люси Касте на пост премьер-министра.