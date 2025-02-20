Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с RT высказал мнение, что властям Украины необходимо признать новые территории России «для отсутствия реваншистских настроений».

Собеседник считает, что Киеву все же придется признать реальность.

«Позиция Киева — это, конечно, проблема. Но они проигрывают, несмотря на помощь Запада. Поэтому им стоит признать реальность», — сказал политолог.

По словам Федорова, проблема будет иметь свое продолжение, если появятся люди, которые захотят реванша.

Ранее в западной прессе появились статьи о том, что Украина вряд ли признает потерю территорий в рамках мирной сделки.