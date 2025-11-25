Политолог Евстафьев заявил, что политическая система США изначально рассчитана на возможность невыполнения соглашений

Он считает, что договоренности в американской политике часто заключаются с целью выиграть время, но при этом заранее подразумевают возможность их аннулирования на определенном этапе.

Евстафьев указал, что такая особенность американской политической системы не зависит от конкретной личности президента, а является встроенной характеристикой самой системы. На его взгляд, что это создает определенные риски для партнеров США, которые могут столкнуться с невозможностью исполнения договоренностей.