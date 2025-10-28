Стремление прибалтийских государств усугублять отношения с Россией и Белоруссией не соответствует контексту стратегии США. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Евстафьев, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, политика Литвы в отношении Белоруссии носит однозначно враждебный характер, однако эта линия не несет реальной пользы и идет вразрез с интересами Соединенных Штатов и отдельных европейских государств.

«В сегодняшнем контексте они (действия Литвы — прим. ред.) до известной степени бессмысленны», — заявил аналитик.

В заключение Евстафьев указал на желание Прибалтики бежать впереди «паровоза эскалации», который, как пояснил специалист, уже замедлил темпы по объективным причинам.