Политолог Евстафьев: Трамп продлил санкции для того, чтобы подтолкнуть Россию к уступкам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, продлив действие антироссийских санкций, пытается подтолкнуть Россию к уступкам. Таким мнением поделился профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в беседе с «Абзацем» .

Специалист отметил связь между продлением санкций и тем, что происходило в Стамбуле на встрече российских и американских дипломатов.

«Вероятнее всего, там тоже не было достигнуто никаких кардинальных результатов, которые позволили бы Трампу держать перед нами „морковку“», — считает эксперт.

После этого американский лидер счел нецелесообразным идти на какие-либо послабления для России, добавил Евстафьев.