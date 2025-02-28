Политолог Евстафьев: Трамп продлил санкции для того, чтобы подтолкнуть Россию к уступкам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, продлив действие антироссийских санкций, пытается подтолкнуть Россию к уступкам. Таким мнением поделился профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в беседе с «Абзацем».
Специалист отметил связь между продлением санкций и тем, что происходило в Стамбуле на встрече российских и американских дипломатов.
«Вероятнее всего, там тоже не было достигнуто никаких кардинальных результатов, которые позволили бы Трампу держать перед нами „морковку“», — считает эксперт.
После этого американский лидер счел нецелесообразным идти на какие-либо послабления для России, добавил Евстафьев.
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