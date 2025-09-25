Политолог Евстафьев сравнил Трампа с Ельциным и Андроповым

Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik сделал заявление о роли президента США Дональда Трампа в американской политике. Эксперт отметил, что основная миссия Трампа заключалась в восстановлении порядка внутри государственных структур, нарушенных деятельностью отдельных организаций.

Евстафьев привел пример ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID), которое он охарактеризовал как самостоятельное государство в государстве, управлявшее крупными финансовыми потоками вне контроля правительства и фактически конкурировавшее с Госдепартаментом США.

Эксперт подчеркнул ненормальность такого положения вещей и подчеркнул, что усилия Трампа по устранению подобных явлений делают его похожим на фигуру бывшего советского лидера Юрия Андропова.

Одновременно Евстафьев уподобил Трампа российскому лидеру Борису Ельцину, называя американского президента человеком, призванным восстановить порядок, но обладающим чертой лицедейства.