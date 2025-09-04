Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik обратил внимание на двойственность реакции Запада на саммит ШОС и праздничные мероприятия в Пекине.

Как пояснил аналитик, сначала западные журналисты и аналитики резко критиковали участников форума и парада, именуя их «оборванцами» и «варварами».

«После того, как завезли нужную методичку, эти же люди в этих же СМИ начали рассказывать, как там плетут заговоры», — отметил эксперт.

По его словам, получив очередную инструкцию, те же авторы изменили тон повествования, заявив о возникновении угрозы существующему мировому устройству.