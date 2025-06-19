Политолог Евстафьев назвал высокой вероятность участия США в конфликте на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп практически попал в ловушку ирано-израильского конфликта. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Евстафьев в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik .

Аналитик сравнил Ближний Восток с маленькой темной комнатой, наполненной заряженными ружьями, которые непременно выстрелят. По его оценке, существует высокая вероятность того, что США будут втянуты в конфликт посредством провокации.

Как пояснил эксперт, американский лидер одной ногой оказался в ловушке, связанной с его собственными тактическими ошибками. При этом Евстафьев отметил отсутствие желания Трампа участвовать в противостоянии стран.