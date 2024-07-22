Политолог Евстафьев назвал вице-президента США Харрис крайне некомпетентным человеком

Политолог Дмитрий Евстафьев оценил шансы вице-президента США Камалы Харрис на победу в президентской гонке против официального кандидата Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщил «Ридус».

Эксперт назвал Харрис крайне некомпетентным человеком, который «никогда не задумывался ни об экономических, ни о политических вопросах».

«Даже против Трампа Камала Харрис очень слабый полемист», — считает Евстафьев.

По его мнению, вероятность успеха госдеятеля может существенно возрасти. Такой вариант предполагает подбор Демпартией сильного вице-президента.

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