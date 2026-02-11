Позиция партии «Фидес» характеризуется жесткой защитой национальных интересов Венгрии, включая отношения с Евросоюзом. Об этом заявила профессор СПбГУ Наталья Еремина в интервью изданию «Известия» .

По словам эксперта, Будапешт последовательно отвергал миграционные квоты и добивался исключений из антироссийских санкций. Это позволило немецкому бизнесу перенести производство в страну благодаря доступности энергоресурсов.

Еремина также подчеркнула, что правительство Венгрии защищает собственные экономические интересы даже в условиях напряженности вокруг Украины.

Политолог уверена, что поддержка населения обусловлена стабильностью экономики Венгрии по сравнению с другими странами ЕС. Она добавила, что Россия воспринимается властями как гарант региональной стабильности.

Таким образом, последовательная политика Виктора Орбана обеспечивает ему популярность среди граждан, заключила эксперт.