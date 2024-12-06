Политолог Еловский: президент Франции Макрон вряд ли уйдет в отставку

Несмотря на решение парламента Франции принять вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, лидер европейской страны Эммануэль Макрон вряд ли сложит полномочия. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Еловский в беседе с Life .

Эксперт назвал факторы, которые помешают Макрону уйти в отставку. Он напомнил, что во Франции президента выбирают на прямом голосовании. Человек, занимающий соответствующий пост, обладает широкими правами в разных сферах.

«Макрон — один из ставленников мировых левых глобалистов. Они будут держать его до последнего, чтобы не дать ни единого шанса французским правым консерваторам прийти к власти», — отметил специалист.

По его словам, парламент ограничен в возможности оказывать давление на французского лидера.