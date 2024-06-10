Политолог Еловский назвал Макрона главным проигравшим на выборах в Европарламент

Главный, кто потерпел сокрушительное поражение на выборах в Европарлемент, стал Эммануэль Макрон. Таким мнением поделился с Life политолог Дмитрий Еловский.

По его словам, результаты выборов, на которых победили правые партии, были ожидаемыми. Европейцы выбрали то, что лучше для них, а не пошли на поводу у антироссийской пропаганды.

«Европейский избиратель все больше думает в логике „своя рубашка ближе к телу“. Ее выразителем и стали правые партии», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что французы не оценили заявлений Макрона об отправке своих граждан воевать за Украину. В итоге это спровоцировало политический кризис, который и привел к роспуску парламента. Французский президент предпринял этот шаг, чтобы спасти свою партию, но, по мнению Еловского, окончательно ее похоронил.