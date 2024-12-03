Политолог Елисеева высказала мнение, что Украина будет активно получать оружие до прихода к власти Трампа

Российский политолог Наталия Елисеева прокомментировала заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что Украина должна получать больше оружия. Об этом сообщил RT .

Собеседница уверена, что западные страны будут поставлять оружие Украине в больших объемах до вступления в должность президента США Дональда Трампа.

«Понятно, что уже не так много денег, не так много оружия, но все равно они будут пока идти до последнего. Опять же, пока не сменится власть, пока Трамп не станет президентом», — сообщила она.

Елисеева напомнила, что со стороны членов администрации Джо Байдена не раз звучали предложения о продолжении помощи Украине.