Мир 07 мая 2024, 12:18 Политолог Елисеева: в последние годы именно Британия курировала всю информационную политику против РФ

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Великобританию не стоит недооценивать, ведь она продолжает играть одну из ведущих ролей в украинским конфликте. Об этом рассказала политолог Наталия Елисеева в беседе с радиостанцией Sputnik.

Эксперт напомнила, что именно Соединенное Королевство курировало всю информационную политику против РФ в последние годы.

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«Россия — страна милосердная. Мы всегда работаем по справедливости, в том числе и воюем по справедливости. <…> Мы ждем, насколько Британия далеко пойдет», — добавила специалист.

По ее мнению, российская сторона все же имеет определенные козыри в данной ситуации.