Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции по Украине, который не содержит осуждающих Россию формулировок. Это связано с началом переговорного процесса с Соединенными Штатами, объяснила политолог Наталия Елисеева в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
«В дальнейшем и ООН, и Европейский союз, конечно, примут это во внимание. Наступит момент смирения», — считает эксперт.
Елисеева добавила, что страны Европейского союза находятся под давлением США, которое со временем будет становиться все сильнее.
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