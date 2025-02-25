Политолог Елисеева: СБ ООН впервые принял резолюцию без осуждения России на фоне ее переговоров с США

Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции по Украине, который не содержит осуждающих Россию формулировок. Это связано с началом переговорного процесса с Соединенными Штатами, объяснила политолог Наталия Елисеева в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

«В дальнейшем и ООН, и Европейский союз, конечно, примут это во внимание. Наступит момент смирения», — считает эксперт.

Елисеева добавила, что страны Европейского союза находятся под давлением США, которое со временем будет становиться все сильнее.