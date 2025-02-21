Политолог Елисеева: НАТО потеряет актуальность в случае выхода США из альянса

Политолог и публицист Наталия Елисеева в беседе с «Известиями» выразила мнение, что в случае выхода США из НАТО альянс потеряет свою актуальность.

Эксперт считает, что при таком раскладе Европе придется думать, как защищаться в случае угрозы.

«Европе придется защищать себя самой. Европа предоставляется сама себе. Вопрос в том, будет ли актуален альянс без членства США?» — задалась вопросом политолог.

Ранее газета The Hill писала, что в данный момент высока вероятность того, что США могут выйти из НАТО. Причиной журналисты назвали недостаток инвестиций в оборону со стороны Евросоюза.