Политолог Елисеева: НАТО потеряет актуальность в случае выхода США из альянса
Политолог и публицист Наталия Елисеева в беседе с «Известиями» выразила мнение, что в случае выхода США из НАТО альянс потеряет свою актуальность.
Эксперт считает, что при таком раскладе Европе придется думать, как защищаться в случае угрозы.
«Европе придется защищать себя самой. Европа предоставляется сама себе. Вопрос в том, будет ли актуален альянс без членства США?» — задалась вопросом политолог.
Ранее газета The Hill писала, что в данный момент высока вероятность того, что США могут выйти из НАТО. Причиной журналисты назвали недостаток инвестиций в оборону со стороны Евросоюза.
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