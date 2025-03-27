Политолог Елисеева: Белый дом будет решать вопросы разработки недр на территории Украины

Политолог Наталия Елисеева в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировала новую сделку по ресурсам между США и Украиной. По ее словам, она подразумевает под собой покупку того, что ранее не было раскуплено.

Как заметила собеседница, именно Белый дом будет решать вопросы разработки недр, а также поставки ресурсов. Кроме того, США решили расширить список ресурсов, включив в него нефть и газ.

«Украина полностью потеряет свою субъектность и становится полностью подконтрольной с экономической точки зрения со стороны США», — высказала мнение Елисеева.

Вашингтон стремится обезопасить себя, включив другие регионы для разработки недр, добавила она.