Политолог Егорченков назвал соглашение США и Украины по гарантиям безопасности рамочным

США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности, однако по сути этот документ не несет никаких конкретных договоренностей. Об этом радио Sputnik рассказал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

По его словам, документ содержит крайне размытые формулировки и лишен всякой конкретики. США ничего определенного не пообещали и ничем не рискуют.

«Американо-украинский документ — он вообще не предполагает какой-то обязательной ответственности, не предполагается его ратификация конгрессом. То есть это просто некоторое рамочное соглашение, которое, как говорят, подписывается, чтобыТрамп сразу в случае победы не перерезал все поставки», — отметил политолог.

Однако он добавил, что в случае, если Трамп выиграет выборы, ничего не помешает ему придумать новое соглашение, а это — отменить.