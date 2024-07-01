Политолог Дудчак заявил, что обвинения Столтенберга в адрес Китая — это бред

Политолог Александр Дудчак выразил критику в адрес главы НАТО Йенса Столтенберга за его заявления, обвиняющие Китай в агитации за масштабное противостояние в Европе. Об этом он сообщил в интервью RT.

Эксперт подчеркнул, что поразительно, что те, кто обвиняет других в разжигании европейского конфликта, сами не только способствуют его возникновению, но и активно его финансируют и организуют.

«Перекладывать с больной головы на здоровую — их традиционная манера. Они, наверное, и китайских мирных инициатив не слышали, а сами настаивают на так называемом плане Зеленского», — отметил политолог.

Он также добавил, что без вмешательства этих сторон, европейский конфликт мог бы быть разрешен уже давно.

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