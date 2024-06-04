Военного аналитика Скотта Риттера сняли с рейса по поручению Госдепа США и не дали ему улететь в Россию, чтобы он не получил правдивую информацию от первоисточника. Таким мнением с радио Sputnik поделился политолог, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

По его мнению, Госдеп боится того, что американские граждане могут услышать информацию, отличной от той, которую им предоставляют официальные власти. И, чтобы не терять контроль, не выпустили Риттера.

«А такие люди, как Скотт Риттер, вещают непосредственно из страны, о которой много рассказывают ужасов в американских СМИ. Позиция Риттера не приветствуется в Соединенных Штатах», — отметил политолог.

Он добавил, что политика властей США основывается на том, чтобы душить любую правдивую и подтвержденную фактами информацию. Только таким способом они могут продолжать врать своим гражданам.