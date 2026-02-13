Политолог Александр Дудчак в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» поделился своим взглядом на будущее отношений между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

По его словам, несмотря на стремление лидеров ЕС заявить о собственном пути развития, реальность показывает обратное: большинство ключевых решений принимаются за океаном.

Особое внимание Дудчак уделил роли НАТО, подчеркивая, что альянс стал инструментом давления на членов ЕС со стороны США. Он утверждает, что американская сторона продолжает укреплять контроль над вооруженными силами европейских государств, лишая их способности действовать независимо.

Экономический фактор также играет важную роль. Потеря рынков сбыта и рост цен на энергоресурсы привели к значительному ухудшению положения европейской промышленности. Как подчеркивает эксперт, последствия такого экономического курса могут привести к серьезным внутренним проблемам и социальным протестам.

Таким образом, согласно выводам Александра Дудчака, пока европейские лидеры продолжают ориентироваться на помощь США, добиться реальной автономии будет крайне затруднительно.