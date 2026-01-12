Политолог Дудчак выразил скептическое отношение к намерению Украины получить крупную материальную поддержку от ЕС

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT заявил о своем скептическом отношении к возможности реальной материальной поддержки Украины со стороны Европейского союза.

Политолог подчеркивает, что обещанные суммы помощи представляют собой скорее символическую поддержку, нежели реальную финансовую помощь. Он объясняет, что экономические трудности, с которыми сталкивается Европа, делают выполнение обязательств крайне затруднительным.

Отмечая проблемы в экономике отдельных государств ЕС, Дудчак обращает внимание на неопределенность будущего континента, что затрудняет долгосрочное планирование и инвестиции. Подобная ситуация создает значительные ограничения для оказания существенной поддержки Украине.