Политолог Дудчак выразил мнение, что саммит в Париже закончится общими формулировками

Саммит в Париже, на котором будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, закончится общими формулировками. Такое мнение в беседе с RT озвучил научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.

«Вряд ли они распишут конкретный план действий. Тем более что контингент желающих все меньше из числа европейских стран. Выразят общее желание поддержать Украину, невзирая на деятельность США», — сказал собеседник.

Дудчак считает, что президент Франции Эммануэль Макрон «увлекся» своей риторикой. По его мнению, французский лидер и другие участники саммита теряют «ориентацию во времени и пространстве», когда говорят о миротворческих подразделениях Запада на территории Украины.